«Факел» обыграл софийскую «Славию» в товарищеской игре

«Факел» обыграл софийскую «Славию» в контрольном матче. Встреча состоялась в турецком Белеке и завершилась со счётом 2:1.



Российский клуб вышел вперёд на шестой минуте благодаря голу полузащитника Романа Акбашева. На исходе часа игры Борис Димитров забил ответный мяч болгарской команды. Победу воронежцам принёс форвард Евгений Марков, который реализовал голевой момент после передачи Георгия Гонгадзе.



Ранее «Факел» минимально уступил сербскому клубу «Спартак Суботица», а также обыграл другой клуб из Сербии — «Графичар» со счётом 2:0.



Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидером является санкт-петербургский «Зенит» (42).