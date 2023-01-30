«Манчестер Сити» и «Бавария» пришли к соглашению по Канселу. Игрок прибыл в Мюнхен

«Бавария» и «Манчестер Сити» сумели договориться о переходе крайнего защитника Жоау Канселу в стан мюнхенского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Переход будет осуществлён в виде аренды до конца текущего сезона с опцией выкупа в размере € 70 млн, как ранее заявляли многие источники. Игрок уже прибыл в Мюнхен и в скором времени пройдёт медицинские тесты, после чего подпишет контракт со своей новой командой.
Основной причиной ухода португальского защитника из «Манчестер Сити» является конфликт с главным тренером Хосепом Гвардиолой и отсутствие игрового времени. Игрок выступал за «горожан» с лета 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за сумму около € 65 млн.
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