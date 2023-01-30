Агуэро: никто, кроме Месси, не способен выиграть национальный чемпионат в одиночку

Бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о борьбе «горожан» за чемпионство в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



«Посмотрим, сможет ли Эрлинг Холанд вдохновить команду на чемпионство. Впереди ещё много игр. Холанд, бьющий рекорды, может сыграть ключевую роль. В любом случае нет ни одного игрока, кроме Лионеля Месси, который способен выиграть национальный чемпионат в одиночку. Здесь речь идёт о команде, а у «Манчестер Сити» талантливый состав и исключительные тренеры. Они много раз это демонстрировали. Уверен, они будут сражаться до самого конца», — приводит слова Агуэро Stake.

«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.