Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч с «Эносисом»

Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Кипра, в котором «Эносис» примет лимасольский «Арис». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Команды огласили стартовые составы.



«Эносис»: Костич, Евремович, Константину, Корсия, Мейра, Вукчевич, Диавара, Лусеро, Поликарпоу, Русиас, Сильва.



«Арис»: Вана, Браун, Майамбела, Мукету-Муссонда, Страски, Бенгтссон, Брорссон, Пилеас, Стемпиньский, Яго, Кокорин.



В матче 20-го тура с «Аполлоном» российский форвард «Ариса» Александр Кокорин сделал дубль и помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. Всего на его счету семь мячей в текущем сезоне кипрского первенства, он делит с несколькими игроками четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров турнира.