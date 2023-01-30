Форвард «Зенита» Сергеев: не знаю, почему меня не вызывают в сборную России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о непопадании в состав сборной России. В ноябре 2021 года он был вызван в национальную команду на матчи квалификации к чемпионату мира с Кипром и Хорватией, однако на поле так и не появился. До сих пор на его счету нет игр в футболке главной команды страны.
«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергеев провёл за «Зенит» 15 встреч, забил шесть голов и стал автором четырёх результативных передач.
Полное интервью с Иваном Сергеевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 30 января 2023
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