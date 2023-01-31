Де Дзерби: Италия — моя страна, мой дом, я обязательно вернусь

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что хотел бы вернуться в Италию в обозримом будущем.

«Италия — моя страна. Мой дом. Я обязательно вернусь. Сюда я приезжал с некоторой опаской — незнакомый язык, культура, совершенно другой чемпионат. Но мне пока что все нравится», – цитирует слова специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

43-летний тренер хорошо зарекомендовал себя после того, как возглавил «Брайтон» после ухода Грэма Поттера и сохранил команду среди претендентов на еврокубки. В недавнем интервью специалист признался, что скучает по итальянскому футболу, однако пока не планирует возвращаться. Его соглашение с «чайками» истекает в 2026 году.

До работы с английской командой де Дзерби возглавлял «Шахтёр».

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