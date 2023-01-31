Быстров: чтобы ехать в клубы уровня «Челси», Захаряну нужно провести стабильно этот сезон

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в контексте его возможного перехода в «Челси».
«В первом сезоне Захарян хорошо себя проявил, но во втором сезоне мы видим, что он играет ниже своих способностей. Чтобы ехать в такие клубы, как «Челси», ему нужно более‑менее стабильно проводить второй сезон. Он молодой, ему нужно играть. Ему не нужно ехать в топовую команду и сидеть там на скамейке.
Через два‑три года он будет понимать, что он делал неправильно. Надеюсь, весной он будет другим», — приводит слова Быстрова „Матч ТВ“.
Напомним, слухи связывают 19-летнего Захаряна с переходом в лондонский «Челси». Трансфер игрока «Динамо» мог состояться летом 2022 года, однако был сорван по экономическим причинам.
- 31 января 2023
-
08:30
-
08:30
-
08:27
-
08:14
-
08:10
-
08:04
-
07:48
-
07:46
-
07:26
-
07:05
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:56
-
05:43
-
05:32
-
05:30
-
05:24
-
04:40
-
04:39
-
04:24
-
04:07
-
04:04
-
03:38
-
03:37
-
03:24
-
03:11
-
03:03
-
02:37
-
02:33
-
02:28
-
02:01
-
01:53
-
01:45
-
00:59