Быстров: чтобы ехать в клубы уровня «Челси», Захаряну нужно провести стабильно этот сезон

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в контексте его возможного перехода в «Челси».

«В первом сезоне Захарян хорошо себя проявил, но во втором сезоне мы видим, что он играет ниже своих способностей. Чтобы ехать в такие клубы, как «Челси», ему нужно более‑менее стабильно проводить второй сезон. Он молодой, ему нужно играть. Ему не нужно ехать в топовую команду и сидеть там на скамейке.



Через два‑три года он будет понимать, что он делал неправильно. Надеюсь, весной он будет другим», — приводит слова Быстрова „Матч ТВ“.

Напомним, слухи связывают 19-летнего Захаряна с переходом в лондонский «Челси». Трансфер игрока «Динамо» мог состояться летом 2022 года, однако был сорван по экономическим причинам.