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Леонид Слуцкий сравнил закупку «Челси» при новых владельцах с приходом Абрамовича в клуб

Леонид Слуцкий сравнил закупку «Челси» при новых владельцах с приходом Абрамовича в клуб
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Российский специалист Леонид Слуцкий высказался о большом количестве подписаний со стороны «Челси» после прихода в клуб новых владельцев. Синие с лета 2022 года выкупили права на 13 игроков, а также двух футболистов взяли в аренду.

«А может быть такое, что это новые владельцы решили сами наступить на все грабли, мол, не надо нам ничего советовать, мы хотим рискнуть своими деньгами, разобраться и потом систематизировать процесс. Не скажу, что что-то похожее было у Абрамовича, но ведь он тогда взорвал рынок однозначно и тоже шёл каким-то путём, чтобы понять», — рассказал Слуцкий в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

Роман Абрамович был владельцем «Челси» с 2003 по 2022 год. Новым владельцем «Челси» стал консорциум, в который входят американские бизнесмены Тодд Боули и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

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