Непомнящий — о штрафах за мат в «Локо»: солидарен с Галактионовым — это правильная мера

Известный тренер Валерий Непомнящий поддержал решение наставника «Локомотива» Михаила Галактионова ввести в команде штраф за использование нецензурной лексики.
«У меня таких правил ни разу не было, но я полностью солидарен с Галактионовым — это правильная мера. Ругаться матом можно, а разговаривать на нём нельзя. Если какая-то горячая ситуация, то, конечно, бывает всякое. Я одобряю такие действия тренера. Знаю точно, что не только Галактионов ввёл подобные штрафы за мат. Многие специалисты практикуют подобное. Главное, чтобы это поняла вся команда», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Железнодорожники после 17 матчей текущего сезона РПЛ занимают лишь 14-ю строчку, опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета, на одно очко.
- 31 января 2023
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