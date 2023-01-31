Комментатор — о драке «Зенита» и «Спартака»: все вышли заведённые, никогда такого не видел

Комментатор Павел Богданов, работавший на матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.), вспомнил обстоятельства игры, которая запомнилась массовой дракой.

«Мне кажется, что они собирались подраться с самого начала матча, просто решили не делать это на 30-й минуте. Все вышли заведённые. Когда я увидел, как Родригао лупит по ногам всем игрокам «Спартака», понял, что этим всё равно закончится. Кажется, что они ждали конца матча, увидели, что осталась только серия пенальти — и началось. Никогда в жизни такого не видел.



Самое яркое впечатление? Барриос схватил ящик, где лежат бутылки, и собирался бежать туда, но кто-то из «Зенита» его в последний момент остановил.



Они подрались, а затем их в подтрибунном помещении оградили ленточкой, я впервые такое увидел. Они все вышли так спокойно через 10 минут, как будто ничего и не было», — cказал Богданов в эфире Youtube-канала СБГ Шоу.