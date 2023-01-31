«Атлетико» арендует защитника «Тоттенхэма» Мэтта Доэрти
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти на правах аренды до конца сезона перейдет в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, 31-летний футболист собирается уйти из-за скорого прибытия в команду защитника «Спортинга» Педро Порро. Сделка между «Тоттенхэмом» и «Атлетико» не будет включать опцию выкупа.
Мэтт Доэрти стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2020 года. В 16 матчах нынешнего сезона ирландский защитник забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. Ранее Доэрти 10 лет был футболистом «Вулверхэмптона».
Видеообзор. «Осасуна» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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