AS: «Атлетико» выкупит у «Жироны» Мартинеса. «Барселона» не смогла вернуть воспитанника
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Мадридский «Атлетико» близок к заключению сделки по переходу защитника «Жироны» Арнау Мартинеса. Об этом сообщает AS. Сумма перехода составит около € 12 млн и, вероятно, «матрасники» включат в сделку одного из своих игроков.
По сведениям источника, «Барселона», в которой Мартинес начинал карьеру, не смогла сделать предложение о переходе футболиста из-за финансовых проблем. Арнау должен стать игроком «Атлетико» с начала нового сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Арнау Мартинес забил два гола и отдал одну результативную передачу за в 16 матчей. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Видеообзор. «Жирона» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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