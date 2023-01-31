Тен Хаг: у «МЮ» есть игроки, способные заполнить пробел, возникший из-за травмы Эриксена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме полузащитника «красных дьяволов» Кристиана Эриксена.



«Конечно, Кристиан разочарован. Мы тоже разочарованы, но такое случается в футболе, и с этим нужно смириться. Думаю, мы никогда не сможем заполнить этот пробел, потому что у каждого игрока есть свои особенности. Другой футболист всегда будет играть по-другому, но это не значит, что команда от этого будет выступать хуже.



Найти замену в последний день трансферного окна сложно. Спланировать что-то на слушай тяжёлых травм нельзя, но у нас есть хорошие игроки, которые могут помочь как-то заполнить этот пробел», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, Эриксен получил травму лодыжки в матче 1/16 финала Кубка Англии. По предварительной оценке, датчанин вернётся в строй не раньше конца апреля этого года.