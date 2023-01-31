Ферлан Менди выбыл на два месяца из-за травмы
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Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в матче Кубка Испании с «Атлетико». Об этом сообщает The Athletic.
Левого защитника пришлось заменить незадолго до перерыва, и вместо него матч продолжил Дани Себальос. Эдуардо Камавинга провёл оставшуюся часть матча на позиции левого защитника и продолжил играть на этой позиции в матче с «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге в воскресенье. Теперь Менди почти наверняка пропустит оба матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также матч с «Барселоной» в Кубке Испании и с «Атлетико» в чемпионате.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Менди провёл в составе «Реала» 14 матчей. Его команда занимает второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков.
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