Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в матче Кубка Испании с «Атлетико». Об этом сообщает The Athletic.

Левого защитника пришлось заменить незадолго до перерыва, и вместо него матч продолжил Дани Себальос. Эдуардо Камавинга провёл оставшуюся часть матча на позиции левого защитника и продолжил играть на этой позиции в матче с «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге в воскресенье. Теперь Менди почти наверняка пропустит оба матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также матч с «Барселоной» в Кубке Испании и с «Атлетико» в чемпионате.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Менди провёл в составе «Реала» 14 матчей. Его команда занимает второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков.