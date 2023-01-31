Владимир Федотов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Аланией» со счётом 6:0
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат товарищеского матча с «Аланией» (6:0).
«Всем довольны. Команды на сборах находятся в разных состояниях: видно, что «Алания» была чуть-чуть подгружена физически. Мы тоже находимся под нагрузками. Но мы говорим о другом — нам понравилось отношение к игре. Все провели встречу на максимуме. Так и нужно проводить контрольные матчи. В таких встречах играть спустя рукава не имеет смысла. Нужно получать удовольствие. Соперник многое нам позволил сделать, но и стоит отметить наш прессинг: были хорошие комбинации, не проиграли много единоборств. Нам есть к чему стремиться. У нас ещё есть время на подготовку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Новость по темеЦСКА разгромил «Аланию» со счётом 6:0. Чалов оформил хет-трик
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