ЦСКА разгромил «Аланию» со счётом 6:0. Чалов оформил хет-трик

Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих.

Армейцы забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов. Нападающий оформил дубль. После перерыва форвард отличился снова, оформив, таким образом, хет-трик. Также ворота владикавказского клуба поразили Алексей Сливин и Антон Заболотный. Отметим, что обе команды провели матч в двух составах.

Ранее состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Владикавказцы располагаются на втором месте в Первой лиге. Команда Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в РПЛ.