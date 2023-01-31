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ЦСКА разгромил «Аланию» со счётом 6:0. Чалов оформил хет-трик

ЦСКА разгромил «Аланию» со счётом 6:0. Чалов оформил хет-трик
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Сегодня, 31 января, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Аланией». Команды играли на стадионе «Регнум Кария Гольф энд Спа» в Белеке. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу красно-синих.

Армейцы забили по три гола в каждом из таймов. В первой половине встречи голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов. Нападающий оформил дубль. После перерыва форвард отличился снова, оформив, таким образом, хет-трик. Также ворота владикавказского клуба поразили Алексей Сливин и Антон Заболотный. Отметим, что обе команды провели матч в двух составах.

Ранее состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Владикавказцы располагаются на втором месте в Первой лиге. Команда Владимира Федотова занимает четвёртую строчку в РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 января 2023, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
6 : 0
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 Обляков – 7'   2:0 Чалов – 15'   3:0 Чалов – 34'   4:0 Чалов – 61'   5:0 Сливин – 63'   6:0 Заболотный – 77'
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