Валерий Кечинов: если Тедеско не найдёт общий язык со звёздами Бельгии, это будет фиаско
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о назначении бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника национальной команды Бельгии.
«Тедеско будет тяжело в сборной Бельгии. Одно дело, когда тренируешь «Спартак» или «РБ Лейпциг», — там нет топовых футболистов. А вот в сборной Бельгии таких футболистов очень много — с ними очень сложно работать. Если Тедеско найдёт общий язык с этими звёздами и футболистами, значит, всё получится. Если нет, это будет фиаско. Будем надеяться, что всё получится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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