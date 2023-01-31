HLN: Тедеско возглавил сборную Бельгии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщает HLN. Вчера сотрудники бельгийского футбольного союза отправились в Германию, чтобы обсудить детали контракта с немецким специалистом.

По информации источника, сегодня стороны заключили соглашение. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года. Ранее стало известно, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв не возглавит бельгийскую команду, Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал в «Зените», отказался тренировать Бельгию, а приход бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино маловероятен.

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