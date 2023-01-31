Адебайор: Аршавин запомнился добрым парнем, который после занятий шёл в душ и ехал домой

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал, что для него экс-партнёр Андрей Аршавин, с которым они одновременно выступали за «пушкарей», является самым запоминающимся персонажем российского футбола.

«Если говорить о российских футболистах в целом, то я, конечно, вспомню Аршавина. Он забавный. Мы не особо общались как-то вне поля и тренировок. Он мне запомнился добрым парнем, который после занятий шёл в душ и ехал домой», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко, в котором примет участие Адебайор, состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

Билеты уже доступны в продаже.

Полное интервью с Адебайором читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.