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В «Алании» опровергли интерес к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову

В «Алании» опровергли интерес к полузащитнику «Урала» Гаджимурадову
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на слухи о переходе хавбека «Урала» Рамазана Гаджимурадова во владикавказский клуб.

«Гаджимурадов в «Алании»? Нет, это ложь» — цитирует Сиукаева Metaratings.

Ранее 25-летний Гаджимурадов на поехал на сборы с командой из Екатеринбурга. «Чемпионат» сообщал, что футболист не входит в планы главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

Рамазан Гаджимурадов стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Гаджимурадов выступал в «СКА-Хабаровск» и «Велесе». Гаджимурадов является воспитанником московской Футбольной школы молодёжи.

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