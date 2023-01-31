«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023 «Падерборн 07» принимал «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Хоум Делюкс-Арена» в Падерборне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На третьей минуте встречи счёт открыл защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос, отправивший мяч в собственные ворота. На 86-й минуте нападающий «Штутгарта» Жил Диаш сравнял счёт. Результативную передачу отдал форвард Лука Пфайффер. В компенсированное время матча победный гол забил нападающий гостей Серу Гирасси. Автором голевого паса стал защитник Паскаль Штенцель.



Таким образом, «Штутгарт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Падерборн» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг».