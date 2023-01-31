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«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии

«Штутгарт» одолел «Падерборн» и вышел в 1/4 финала Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии сезона-2022/2023 «Падерборн 07» принимал «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Хоум Делюкс-Арена» в Падерборне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На третьей минуте встречи счёт открыл защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос, отправивший мяч в собственные ворота. На 86-й минуте нападающий «Штутгарта» Жил Диаш сравнял счёт. Результативную передачу отдал форвард Лука Пфайффер. В компенсированное время матча победный гол забил нападающий гостей Серу Гирасси. Автором голевого паса стал защитник Паскаль Штенцель.

Таким образом, «Штутгарт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Падерборн» завершил выступление в турнире. Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг».

Кубок Германии. 1/8 финала
31 января 2023, вторник. 20:00 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Мавропанос – 3'   1:1 Диаш – 86'   1:2 Гирасси – 90+5'
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