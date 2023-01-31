Генеральный директор «Зенита»: Малком в «ПСЖ» не переходит

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе бразильца Малкома из стана сине-бело-голубых. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».

«Малком в «ПСЖ» не переходит. В нашей ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. После этого никакого нового предложения от парижского клуба мы не получили. Поэтому считаем историю перехода Малкома в «ПСЖ» в это трансферное окно закрытой.

Малком, который является ровесником Дембеле, — первоклассный футболист. Он отлично играет в этом сезоне, и я уверен, что наши игроки, которые показывают свой класс на футбольном поле в «Зените» и других российских командах, будут вызывать интерес европейских клубов. По данным портала Transfermarkt, стоимость Дембеле составляет € 60 млн. То есть она снизилась, но это как‑никак € 60 млн», — цитирует Медведева «Матч ТВ».