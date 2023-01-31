Артета прокомментировал переход Жоржиньо в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Жоржиньо — полузащитник, обладающий интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом в Премьер-лиге и на международной арене. Жоржиньо побеждал на протяжении карьеры, но у него всё ещё есть голод и готовность внести свой вклад. Мы очень рады подписать Жоржиньо и приветствуем его и его семью в клубе», — приводит слова Артеты сайт «Арсенала».

Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером. «Арсенал» уже начал продавать футболки с его фамилией. Жоржиньо выигрывал ЛЧ-2021 в составе «Челси».