Артета прокомментировал переход Жоржиньо в «Арсенал»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход итальянского полузащитника «Челси» Жоржиньо.
«Жоржиньо — полузащитник, обладающий интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом в Премьер-лиге и на международной арене. Жоржиньо побеждал на протяжении карьеры, но у него всё ещё есть голод и готовность внести свой вклад. Мы очень рады подписать Жоржиньо и приветствуем его и его семью в клубе», — приводит слова Артеты сайт «Арсенала».
Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером. «Арсенал» уже начал продавать футболки с его фамилией. Жоржиньо выигрывал ЛЧ-2021 в составе «Челси».
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