Сеферович покинул «Галатасарай» и перешёл в «Сельту»
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Швейцарский нападающий Харис Сеферович покинул турецкий «Галатасарай» и перешёл в испанскую «Сельту». Об этом сообщается на официальном сайте «Сельты».
Права на Сеферовича принадлежат «Бенфике». Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Галатасарае», но затем прекратил сотрудничество с клубом. Арендное соглашение с «Сельтой» рассчитано до конца сезона. Ранее Сеферович уже выступал в испанской Примере, защищая цвета «Реала Сосьедад» в сезоне-2013/2014.
В составе сборной Швейцарии Сеферович провёл 92 матча, приняв участие в трёх чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и в двух чемпионатах Европы (2016 и 2021). В нынешнем сезоне Сеферович сыграл за «Галатасарай» 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.
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