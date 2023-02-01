Мэтт Доэрти расторг контракт с «Тоттенхэмом» и перешёл в «Атлетико»

Защитник Мэтт Доэрти проведёт остаток сезона в «Атлетико», сообщает официальный сайт «матрасников».



Футболист расторг контракт с лондонским клубом по обоюдному согласию, после чего Доэрти подписал соглашение с «матрасниками» до конца этого сезона.



Такая схема трансфера связана с тем, что изначально клубы обсуждали переход игрока на правах аренды, но 8 футболистов «Тоттенхэма» уже арендованы клубами из других стран. Правила ФИФА запрещают отдавать больше игроков в аренду иностранным командам.



Мэтт Доэрти стал игроком «Тоттенхэма» в августе 2020-го. В 16 матчах нынешнего сезона ирландский защитник забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. Ранее Доэрти на протяжении 10 лет был футболистом «Вулверхэмптона».

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