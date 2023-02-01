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«Челси» произведёт оплату за трансфер Энцо Фернандеса шестью платежами

«Челси» произведёт оплату за трансфер Энцо Фернандеса шестью платежами
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Стала известна система выплат «Челси» по трансферу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Деньги будут переведены шестью платежами, однако «Челси» вносит предоплату за игрока в размере приблизительно € 45 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за трансфер игрока более € 130,5 млн.

Энцо Фернандес выступал за «Бенфику» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 29 встречах за команду во всех соревнованиях.

«Челси» располагается на десятом месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали 8 побед и набрали 29 очков. Следующий матч у лондонская команда сыграет с «Фулхэмом» 3 февраля дома.

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