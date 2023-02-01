«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги во второй раз в истории и впервые за 47 лет
Поделиться
«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги.
Для команды это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.
До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале «Манчестер Сити» (1:2).
Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первом матче противостояния также сильнее оказались «сороки» — 1:0
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
04:31
-
04:12
-
04:02
-
03:48
-
03:36
-
03:36
-
03:23
-
03:15
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:11
-
01:59
-
01:42
-
01:41
-
01:31
-
01:30
-
01:23
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:45
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:09
- 31 января 2023
-
23:53
-
23:49
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:09
-
23:02
-
23:00
-
22:52
Партнерский контент