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«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги во второй раз в истории и впервые за 47 лет

«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги во второй раз в истории и впервые за 47 лет
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«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги.

Для команды это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.

До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале «Манчестер Сити» (1:2).

Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первом матче противостояния также сильнее оказались «сороки» — 1:0

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