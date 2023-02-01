«Ньюкасл» вышел в финал Кубка английской лиги во второй раз в истории и впервые за 47 лет

«Ньюкасл» пробился в финал Кубка английской лиги.



Для команды это первый финал в Кубке лиги за 47 лет и второй в истории.



До этого клуб единственный раз добирался до решающего матча в сезоне-1975/76. Тогда «Ньюкасл» уступил в финале «Манчестер Сити» (1:2).



Соперником «сорок» в финале в этом сезоне станет победитель второй полуфинальной пары «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».



Напомним, в матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В первом матче противостояния также сильнее оказались «сороки» — 1:0

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