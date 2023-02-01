Адебайор: Кубок Легенд — это круто! Счастье быть частью такого мероприятия

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд, который пройдёт в Москве с 10 по 12 февраля.
«Кубок Легенд — это круто! Я бы назвал такой турнир прекрасной возможностью увидеться и сыграть с легендами мирового футбола. Для меня быть частью такого мероприятия – это счастье. Мне интересно принимать участие в подобных проектах. Эмоции? Только самые положительные и сильные.
Я в предвкушении! Обязательно вспомним какие-то забавные моменты и как вместе тренировались и выходили на поле. Порой очень хорошо и правильно вернуться благодаря воспоминаниям куда-то в прошлое, чтобы почувствовать, как когда-то был счастлив. В том числе и поэтому стоит поблагодарить футбол. Но я также скажу: приятно будет увидеться не только с бывшими одноклубниками, но и бывшими соперниками», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Билеты уже доступны в продаже.
Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:
- 1 февраля 2023
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