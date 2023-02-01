Румынский «Оцелул» отказался от матча с «Енисеем» из-за угроз снятия очков в чемпионате

Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с красноярским «Енисеем» за час до начала встречи.



«Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключён контракт о проведении товарищеского матча.



Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – написал в своём телеграм-канале главный тренер и директор «Енисея» Алексей Ивахов.