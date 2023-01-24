Клубы Европы массово отказываются играть c командами из России. И могут за это поплатиться

Российские клубы потеряли нескольких соперников для товарищеских спаррингов, которые планировали провести на тренировочных сборах: клубы из Болгарии и Венгрии отказались играть с командами из России – все по одной и той же причине.

Отказы из Болгарии и Венгрии: почему клубы отменили встречи с россиянами?

В этом году количество иностранных клубов, с которыми были запланированы матчи, снизилось в разы, а те, что согласились сыграть, в основном не из Европы. Наибольшее число игр команды проведут с соперниками из России: такое практиковалось и раньше, но в этом году подобных встреч стало больше. «Зенит», например, дважды сыграет с «Уралом», «Локомотив» сыграл с «Родиной» из ФНЛ, а «Краснодар», «Ростов», «Сочи» и «Спартак» будут играть друг с другом в Winline зимнем кубке РПЛ.



Иностранные соперники российских клубов на сборах-2023

Малайзия «Джохор» «Зенит»», «Локомотив», «Ростов» Армения «Урарту», «Арарат-Армения» «Зенит», «Локомотив» Азербайджан «Сумгаит» «Крылья Советов» Иран «Сепахан» «Зенит» Узбекистан «Бунёдкор», АГМК «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Спартак» Сербия «Партизан», «Войводина», «Бачка-Топола», «Раднички» ЦСКА, «Ахмат», «Крылья Советов» Северная Македония «Шкупи» ЦСКА ОАЭ «Грин Херонс» «Динамо» Босния и Герцеговина «Борац» «Динамо» Болгария «Арда», «Ботев» «Динамо», «Спартак», «Урал»

У «Динамо» одна из встреч запланирована с клубом из Боснии и Герцеговины, и пока, как говорят в клубе, никаких изменений не планируется, несмотря на довольно жёсткую позиции страны по осеннему матчу со сборной России. Македонский клуб также всё ещё планирует сыграть с ЦСКА, хотя изначально планировалось, что в этот день состоится встреча с датской командой «Вайле». Датчане в итоге отказались от проведения игры: по информации «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям. Схожая ситуация у «Пари НН», «Спартака», «Краснодара» и «Урала»: сразу три клуба приняли решение не проводить встречи с российскими командами.



Соперники, которые отказались играть

Болгария «Левски» «Спартак», «Краснодар», «Урал» Болгария «Берое» «Пари НН» Венгрия «Тисакечке» «Пари НН» Дания «Вайле» ЦСКА

Венграм запретили играть футбольные власти, а в случае с болгарским «Левски» наибольшее влияние оказали фанаты, которым не понравилась эта идея: фанатские объединения поддерживают бойкот российского спорта и выражают всяческую поддержку Украине, поэтому выступили яро против такого развития событий. Как сообщали болгарские медиа, «Левски» пытался исправить ситуацию, находя различные решения вроде выхода на поле с украинскими флагами и отказа от трансляций матчей, но фанатов это не успокоило. В итоге клуб объявил российским командам, что встреча не состоится «из-за общественного давления». «Команда из Софии просит с пониманием отнестись к её решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – написал екатеринбургский клуб.

«Урал» Фото: ФК «Урал»

«Спартак» решил, что просто так эту ситуацию не оставит: клуб намерен добиваться от «Левски» компенсации за отмену игры. «Клуб изначально согласился играть, был подписан матч-контракт. После первых сообщений в прессе представители «Левски» заверяли нас, что проблем нет, – сказал «Чемпионату» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. – А потом, буквально за два дня до оговорённой даты, появилось заявление, что игра не состоится. К счастью, мы сработали оперативно и договорились с АГМК – получился полезный и интересный матч. Что касается «Левски», то мы направили запрос на компенсацию – это предусмотрено договором».

Компенсация за срыв товарищеского матча: неужели это возможно?

Соперников на сборах обычно ищут компании, которые их организовывают: смотрят, кто в это же время базируется в том же районе, подбирают команды и связывают клубы между собой. Дальше они общаются уже сами. Соперников обычно находят за короткий срок до начала сборов, когда уже известны все даты и локации. Если что-то идёт не так, то одна из сторон может потребовать компенсацию, но получить её можно только при одном условии.



«Если у «Спартака» и «Левски» был контракт и один из клубов его нарушил, то другой клуб теоретически может получить компенсацию, – объяснил спортивный юрист Юрий Зайцев. – Это обычный контрактный спор между двумя юридическими лицами, и место, где они могут судиться, должно быть указано в соглашении. В отсутствие контракта шансы на компенсацию крайне малы».

«Спартак» Фото: spartak.com

Контракт у «Спартака», по информации «Чемпионата», есть, и по его условиям, если матч не состоялся без форс-мажора по инициативе одной из сторон, вторая имеет право требовать компенсацию. На первом этапе всё решается без суда: «Спартак» отправляет запрос в клуб, ждёт ответа – если «Левски» перечисляет средства, то всё заканчивается; если отказывается, то дальше спор решает уже через арбитраж.



В компенсацию входят затраты на игру, которая сорвалась, плюс дополнительные расходы, которые клуб понесёт на организацию нового матча вместо отменённого.