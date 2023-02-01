Роман Шишкин: предложить Дзюбе пройти просмотр — рабочий процесс. Артёму уже почти 35 лет!

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал слова российского тренера Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что приглашать на просмотр нападающего Артёма Дзюбу унизительно.



«Слуцкий назвал унижением приглашение Дзюбы на просмотр? Это его мнение. Естественно, Дзюба доказал, что он один из лучших футболистов России, но не стоит забывать, что Артёму уже почти 35 лет и карьера на закате.



Руководство «Торпедо» так решило. Думаю, учитывая те деньги, которые хотел бы получать Артём, руководство «Торпедо» не пошло бы навстречу. С другой стороны, если ты не сомневаешься в своём уровне, тренировался бы, доказал тренировками, что можешь принести пользу, и подписал бы контракт. Но тут нужно смотреть стадию договоров между руководством и Артёмом. У каждого своё мнение: кто-то считает это неуважением, кто-то говорит, что рабочий процесс. Я считаю, что это нормальный рабочий процесс», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.