Бердыев: все игроки «Сочи» поучаствуют в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о готовности игроков в преддверии Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги.

«Прежде всего важно определить состояние игроков на сегодняшний день. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в этом турнире для нас очень интересно. Все игроки поучаствуют в турнире в большей или меньшей степени», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, турнир пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Команда, победившая в турнире, получит 7 миллионов рублей. 3 млн получит клуб за победу в челлендже. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.