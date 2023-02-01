Абаскаль объяснил, зачем «Спартак» принимает участие в Зимнем кубке РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о смысле проведения Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Всегда интересно получить опыт с другими командами из других стран. Но и этот турнир — хорошая возможность. Нужно ей воспользоваться. Посмотреть, в каком состоянии находится команда.
У меня в Швейцарии был опыт, когда мы по четыре раза играли с одними и теми же командами. Матчи с разными командами дают, в свою очередь, определённый опыт. Но в любом случае этот турнир – возможность чем-то пользоваться», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Зимний кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) с 2 по 11 февраля. В турнире также принимают участие «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».
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