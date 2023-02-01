Гранат: переход Азмуна в «Локомотив» может стать самым ярким трансфером 2023 года в РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в московский «Локомотив».
«Азмун, конечно же, сильнейший игрок для РПЛ. Это будет отличное усиление для «Локомотива». Переход Сердара может стать самым ярким трансфером этого года у нас в чемпионате. В целом, стоит ожидать таких крупных закупок от «Локомотива». В первой части сезона они сыграли совсем слабо. Явно находятся не на своём месте, надо что-то менять», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Сочи» рассматривают вариант с арендой Азмуна до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.
- 1 февраля 2023
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