Новичок «МЮ» Забитцер не сыграет в ответном матче Кубка английской лиги с «Ноттингемом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, арендованный в последний день трансферного окна у «Баварии», не примет участие в сегодняшнем матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
Отмечается, что 28-летний футболист находится в процессе получения рабочей визы в Великобританию. Забитцер сможет дебютировать за «Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4 февраля).
Напомним, «МЮ» потерял до начала мая из-за травмы датского полузащитника Кристиана Эриксена. По этой причине руководство английского клуба решило взять в аренду Забитцера.
«Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингемом» одержал победу со счётом 3:0. Если команда Эрика тен Хага выйдет в финал, то сыграет в нём с «Ньюкаслом».
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
- 1 февраля 2023
-
16:49
-
16:25
-
16:23
-
16:20
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:47
-
15:40
-
15:26
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:13
-
14:02