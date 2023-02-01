Новичок «МЮ» Забитцер не сыграет в ответном матче Кубка английской лиги с «Ноттингемом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, арендованный в последний день трансферного окна у «Баварии», не примет участие в сегодняшнем матче Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».



Отмечается, что 28-летний футболист находится в процессе получения рабочей визы в Великобританию. Забитцер сможет дебютировать за «Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (4 февраля).



Напомним, «МЮ» потерял до начала мая из-за травмы датского полузащитника Кристиана Эриксена. По этой причине руководство английского клуба решило взять в аренду Забитцера.



«Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингемом» одержал победу со счётом 3:0. Если команда Эрика тен Хага выйдет в финал, то сыграет в нём с «Ньюкаслом».

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