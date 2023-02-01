Стало известно, когда Ибрагимович планирует вернуться в состав «Милана» после травмы

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович планирует восстановиться после травмы к первому матчу плей-офф Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом», который состоится 14 февраля. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Напомним, нападающий в мае перенёс операцию, после чего проходит процесс реабилитации. Последний раз Ибрагимович выходил в стартовом составе «Милана» 17 января 2022 года.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, перейдя из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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