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Александр Зуев заинтересован в игре за сборную Казахстана

Александр Зуев заинтересован в игре за сборную Казахстана
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Российский нападающий «Химок» Александр Зуев проявил интерес к выступлению за сборную Казахстана.

«Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. Кроме того, в конце прошлого года Казахстанская федерация футбола запросила у Российского футбольного союза информацию о выступлении данного игрока в составе сборных команд России. В случае наличия у Александра Зуева гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной Казахстана в игроке Казахстанская федерация футбола со своей стороны будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста», — приводит заявление пресс-службы КФФ ТАСС.

Зуев родился в Казахстане, однако на юниорском и молодёжном уровне выступал за сборную России. Футболист имеет двойное гражданство.

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