Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора в отдел фотографии.

Требования:
— Опыт работы в интернет-издании на релевантной должности
— Оперативность
— Внимательность
— Стрессоустойчивость
— Хороший визуальный вкус
— Уверенное владение графическими редакторами (Adobe Photoshop, навык работы в Figma приветствуется)
— Владение программами для ввода метаданных фотографий приветствуется (например, Photo Mechanic)
— Уверенные знания в области профессионального спорта
— Знание законов об авторском праве в СМИ
— Знание английского языка
— Грамотный русский язык
— Желание снимать и наличие собственной фототехники приветствуется
— Готовность выполнить тестовое задание

Обязанности:
— Поиск и обработка фотографий для оформления всех типов текстовых материалов на сайте (статьи, новости, сториз)
— Отбор, обработка и публикация на сайт фоторепортажей в новостной ленте от собственных фотографов и из фотобанков.
— Создание коллажей
— Контроль за визуальным видом ленты сайта
— Ведение собственного онлайн-фотобанка «Чемпионата» (своевременная загрузка обработанных съёмок в архив)

Условия:
— Удалённый режим работы
— Посменный график (утренние или вечерние смены) с плавающими выходными по согласованию
— Ежемесячная фиксированная оплата труда

Присылайте свои резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023