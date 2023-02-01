Жоау Канселу дебютирует за «Баварию» в матче с «Майнцем»
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Португальский крайний защитник Жоау Канселу дебютирует в составе мюнхенской «Баварии» в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» сегодня, 1 февраля, на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Полностью стартовый состав «Баварии» выглядит следующим образом: Зоммер, Юпамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Зане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мюллер, Мусиала.
Канселу перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» в последние дни зимнего трансферного окна. По сообщениям различных журналистов, причиной трансфера португальца стал конфликт с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. У «Баварии» есть право выкупа Канселу из аренды за € 70 млн.
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