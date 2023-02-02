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Тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Кубка лиги

Тен Хаг прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Кубка лиги
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка английской лиги. Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).

«Конечно, когда ты выигрываешь в полуфинале, это нормально. Если честно, первый тайм был не очень хорош. Я думал, что это будет более профессионально, но мы действовали слишком медленно. Второй тайм был намного лучше, больше темпа, и мы забили несколько хороших голов. Мы просто хотим прогрессировать каждый день. Я думаю, что у нас хороший состав, поэтому мы должны требовать и контролировать высокие стандарты. Должны привносить это в каждую игру. Мы — «Манчестер Юнайтед». Когда вы игрок «Юнайтед», вы должны соответствовать стандартам. Надеюсь, теперь все игроки, восстановившиеся после травм, доступны. Если вы хотите выигрывать трофеи, вам нужно, чтобы все они были доступны», — приводит слова тен Хага BBC.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом».

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