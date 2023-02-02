Ловчев: иностранцы в российском чемпионате — бомба замедленного действия

Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Ситуация с Малкомом совершенно чудовищная по своей сути. Сейчас у российского футбола забрали правосудие и обязательства. Происходит грабеж наших футбольных активов. CAS официально разрешил безобразие в нашем футболе. С Малкомом «Зенит» смог разобраться с помощью каких-то привилегий и бонусов. Он был не ушёл в «ПСЖ». Малком хороший футболист, но не настолько нужен сейчас в «ПСЖ», чтобы они вырывали его из «Зенита». Но это действительно может быть только началом беспредела с учетом, что легионеры продолжают приезжать к нам. Иностранцы в российском чемпионате — бомба замедленного действия для нашего футбола. РФС должен смело решать эту проблему и не давать возможность бряцать кошельками «Лукойлу» и «Газпрому». Посмотрите, что случилось с «Краснодаром», из которого безнаказанно ушли иностранцы и клуб обеднел на несколько десятком миллионов. Нужно сказать всем, что если вы отменяете международное правосудие на нашем рынке, то мы отменяем вас. Лучше бы играли своими игроками до возвращения правосудия», — приводит слова Малкома Sport24.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.