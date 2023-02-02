Ловчев: иностранцы в российском чемпионате — бомба замедленного действия

Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Ситуация с Малкомом совершенно чудовищная по своей сути. Сейчас у российского футбола забрали правосудие и обязательства. Происходит грабеж наших футбольных активов. CAS официально разрешил безобразие в нашем футболе. С Малкомом «Зенит» смог разобраться с помощью каких-то привилегий и бонусов. Он был не ушёл в «ПСЖ». Малком хороший футболист, но не настолько нужен сейчас в «ПСЖ», чтобы они вырывали его из «Зенита». Но это действительно может быть только началом беспредела с учетом, что легионеры продолжают приезжать к нам. Иностранцы в российском чемпионате — бомба замедленного действия для нашего футбола. РФС должен смело решать эту проблему и не давать возможность бряцать кошельками «Лукойлу» и «Газпрому». Посмотрите, что случилось с «Краснодаром», из которого безнаказанно ушли иностранцы и клуб обеднел на несколько десятком миллионов. Нужно сказать всем, что если вы отменяете международное правосудие на нашем рынке, то мы отменяем вас. Лучше бы играли своими игроками до возвращения правосудия», — приводит слова Малкома Sport24.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
- 2 февраля 2023
-
03:20
-
03:02
-
03:01
-
02:46
-
02:44
-
02:24
-
02:08
-
01:44
-
01:23
-
01:15
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:42
-
00:38
-
00:32
-
00:08
-
00:06
- 1 февраля 2023
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:28
-
23:26
-
23:12
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:48
-
22:31
-
22:31