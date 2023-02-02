Гави принял решение поменять игровой номер в «Барселоне»

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье закончился перенесённый матч 17-го тура Примеры. Встречались местный «Бетис» и «Барселона». Финальный свисток зафиксировал победу каталонцев со счётом 2:1.
Отметим, что 18-летний хавбек сине-гранатовых Гави решил сменить свой игровой номер. Это случится в процессе перерегистрации игрока в качестве футболиста первой команды. Вместо 30 номера юный талант будет выступать в футболке с шестым номером. Именно под этим легендарным номером за команду с 1998 по 2015 год выступал её нынешний тренер Хави Эрнандес. Сейчас молодой футболист проводит свой второй полный сезон за каталонцев.
«Барселона» набрала 50 очков в 19 встречах и занимает в турнирной таблице Ла Лиги первое место, опережая идущий вторым «Реал» на восемь баллов. При этом у мадридцев есть игра в запасе.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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