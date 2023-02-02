Экс-игрок «МЮ» Паркер: Зинченко недооценивают. Он — один из лучших футболистов АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер рассказал о вкладе полузащитника Александра Зинченко в результаты лондонского «Арсенала».

«Александр Зинченко – удивительный игрок. Он мне очень нравится, но он не такой упорный, как Рико Льюис (18-летний правый защитник «Манчестер Сити» — прим. «Чемпионата»). Льюис быстрее, чем Зинченко. Но я никогда не буду критиковать Зинченко. Я думаю, что каждый клуб мира хотел бы иметь Зинченко в своей команде.



Он делает столь большую разницу для «Арсенала». Он ведёт игру вместе с Мартином Эдегором. Думаю, его очень недооценивают. На мой взгляд, он – один из лучших игроков лиги», — приводит слова Паркера MyBettingSites.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету Зинченко одна результативная передача в 12 матчах за «Арсенал».

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