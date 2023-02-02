Экс-игрок «МЮ» Паркер: Зинченко недооценивают. Он — один из лучших футболистов АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер рассказал о вкладе полузащитника Александра Зинченко в результаты лондонского «Арсенала».
«Александр Зинченко – удивительный игрок. Он мне очень нравится, но он не такой упорный, как Рико Льюис (18-летний правый защитник «Манчестер Сити» — прим. «Чемпионата»). Льюис быстрее, чем Зинченко. Но я никогда не буду критиковать Зинченко. Я думаю, что каждый клуб мира хотел бы иметь Зинченко в своей команде.
Он делает столь большую разницу для «Арсенала». Он ведёт игру вместе с Мартином Эдегором. Думаю, его очень недооценивают. На мой взгляд, он – один из лучших игроков лиги», — приводит слова Паркера MyBettingSites.
Напомним, в текущем сезоне АПЛ на счету Зинченко одна результативная передача в 12 матчах за «Арсенал».
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
- 2 февраля 2023
-
08:00
-
07:59
-
07:52
-
07:42
-
07:35
-
07:27
-
07:25
-
07:00
-
06:55
-
06:47
-
06:42
-
06:36
-
05:41
-
05:39
-
05:29
-
05:22
-
05:12
-
04:57
-
04:52
-
04:50
-
04:48
-
04:21
-
04:02
-
03:46
-
03:44
-
03:42
-
03:41
-
03:20
-
03:02
-
03:01
-
02:46
-
02:44
-
02:24
-
02:08
-
01:44