Футболисты «Ростова» поздравили Валерия Карпина с днём рождения

Сегодня, 2 февраля, главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину исполнилось 54 года. Перед тренировкой на сборах в ОАЭ команда поздравила наставника с днём рождения.

«От лица всей команды хотел Вас поздравить с днём рождения. Пожелать Вам, самое главное, здоровья. Жорика. Не нервничать. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы Вы больше улыбались и меньше грустили», — сказал капитан «Ростова» Данил Глебов.

«Этого хотелось бы. Главное, психического здоровья мне, чтобы с вами с ума не сойти», — отреагировал Валерий Карпин.

Видео доступно в телеграм-канале «Ростова»

«Ростов» стартует в Winline Зимнем Кубке РПЛ матчем с московским «Спартаком» сегодня, 2 февраля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.