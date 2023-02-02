Футболисты «Ростова» поздравили Валерия Карпина с днём рождения
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Сегодня, 2 февраля, главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину исполнилось 54 года. Перед тренировкой на сборах в ОАЭ команда поздравила наставника с днём рождения.
«От лица всей команды хотел Вас поздравить с днём рождения. Пожелать Вам, самое главное, здоровья. Жорика. Не нервничать. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы Вы больше улыбались и меньше грустили», — сказал капитан «Ростова» Данил Глебов.
«Этого хотелось бы. Главное, психического здоровья мне, чтобы с вами с ума не сойти», — отреагировал Валерий Карпин.
Видео доступно в телеграм-канале «Ростова»
«Ростов» стартует в Winline Зимнем Кубке РПЛ матчем с московским «Спартаком» сегодня, 2 февраля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
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