Мостовой: для Павлюченко — настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Роман сможет им помочь

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».
«Для Павлюченко это настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Думаю, Роман сможет помочь им. Посмотрим, что из этого получится. У нас не так много примеров в России, что люди в 41 год выступают на таком уровне.
В прошлом году Рома играл в Медиалиге, выглядел на поле довольно хорошо. Если никаких травм и болезней нет, можно спокойно и дальше играть в России. Иванович, Чорлука, Игнашевич тоже поздно заканчивали. Самое главное, чтобы здоровье не подвело. По классу и уровню игры вопросов быть не должно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 2 февраля 2023
-
15:35
-
15:30
-
15:24
-
15:23
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:46
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:34
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15