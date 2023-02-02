Мостовой: для Павлюченко — настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Роман сможет им помочь

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Для Павлюченко это настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Думаю, Роман сможет помочь им. Посмотрим, что из этого получится. У нас не так много примеров в России, что люди в 41 год выступают на таком уровне.



В прошлом году Рома играл в Медиалиге, выглядел на поле довольно хорошо. Если никаких травм и болезней нет, можно спокойно и дальше играть в России. Иванович, Чорлука, Игнашевич тоже поздно заканчивали. Самое главное, чтобы здоровье не подвело. По классу и уровню игры вопросов быть не должно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.