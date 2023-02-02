Гранат: по страсти «Спартака» видно, Абаскаль — талантливый тренер. Может уехать в Европу

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля возглавить европейский клуб.
«Может ли Абаскаль после удачного сезона в «Спартаке» уехать тренировать в Европу? Почему нет? Конечно, может. Он молодой и талантливый специалист. Мы видим это даже не по результатам команды, а по её игре и страсти, как «Спартак» сейчас играет. Если дать ему время, у него в любой команде может получиться», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, 33-летний испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Абаскалю со стороны «Севильи». Главный тренер «Спартака» в разговоре с руководством команды отметил, что доработает в ней до конца сезона и не будет рассматривать предложения других клубов.
- 2 февраля 2023
-
15:35
-
15:30
-
15:24
-
15:23
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:46
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:34
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15