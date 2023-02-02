«Пумас» требует с Дани Алвеса компенсацию в € 4,5 млн за нарушение условий контракта

Мексиканский «Пумас» требует от бывшего защитника клуба Дани Алвеса компенсацию за судебное разбирательство в отношении футболиста на фоне обвинений в изнасиловании, сообщает UOL.
Как только 39-летнего бразильца задержали по подозрению в совершении изнасилования, клуб расторг контракт с ним. 20 января «Пумас» отправил Алвесу письмо с требованием компенсации в размере € 4,5 млн за нарушение условий контракта.
Клуб ссылается на пункт соглашения, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, который станет достоянием общественности» или в «любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место». В «Пумас» отметили, что оставляют за собой право обратиться в ФИФА или любой другой компетентный орган, чтобы потребовать компенсацию.
Напомним, бывшему защитнику сборной Бразилии, «Севильи» «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы после изнасилования девушки в туалете ночного клуба.
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