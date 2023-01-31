Камера шесть квадратных метров и € 100. В каких условиях Дани Алвеса содержат в тюрьме

Звёздный футболист под заключением уже больше недели. Сидит вместе с экс-охранником Роналдиньо и успел поиграть в футбол.

Несколько дней назад легендарного футболиста Дани Алвеса отправили за решётку. Поводом для этого послужило заявление девушки, которая сообщила, что бразилец домогался её в одном из клубов Барселоны. Позднее суд отправил Алвеса в тюрьму без права внесения залога.

В каких условиях футболист находится в тюрьме

Тюрьма состоит из 14 жилых модулей, в каждом из которых 72 камеры, расположенные на трёх этажах. Во всех отсеках есть магазин, где заключённые могут купить вещи первой необходимости. Помимо этого, в каждом модуле есть кабинет врача, столовые, парикмахерская. Камеры одиночные или двухместные — все они оборудованы душевой комнатой. Алвес находится в модуле под номером 13 — именно там отбывают наказание люди, совершившие сексуальные преступления.

Общая площадь учреждения составляет 14 гектаров. На территории есть несколько мест, где осужденные могут заниматься различными культурными, образовательными, рабочими и спортивными мероприятиями. К примеру, там расположены музыкальный класс, крытый тренажёрный зал, бассейн, актовый зал на 250 человек, библиотека.

Распорядок дня у Алвеса такой же, как и у остальных заключённых. Его день начинается в 8:00 по местному времени, а заканчивается в 22 часа, когда во всех тюремных модулях гаснет свет. При этом Дани уже провёл первый футбольный матч в тюрьме. Присутствие бразильца вызвало огромный ажиотаж среди сокамерников, которые хотели посмотреть на его игру.

Дани Алвес Фото: Hector Vivas/Getty Images

На днях учреждение покинул мужчина, отбывший 14-летний тюремный срок. Он показал футболку «Барселоны», на которой Алвес оставил свой автограф. «Обнимаю с любовью», — написал Дани, сопроводив всё это дело автографом и улыбающимся смайликом. Мужчина заверил Telecinco, что находился в разных тюремных модулях с бразильцем, но футболист с удовольствием расписался на футболке. При этом популярность нового заключённого не оставила равнодушным никого в каталонской тюрьме. По словам вышедшего на свободу мужчины, никто не называет Алвеса насильником.

Дани находится в двухместной камере общей площадью 6 м². Вместе с ним — соотечественник по имени Коутиньо. Нет, это не бывший футболист «Барселоны» и «Ливерпуля», а экс-телохранитель Роналдиньо. В своё время он также работал вышибалой в ночных клубах Барселоны. Теперь отбывает наказание за преступление на сексуальной почве.

Кстати, на входе в тюрьму Алвес получил карту на € 100 — эти деньги он может тратить в магазине на территории тюрьмы. Испанские СМИ утверждают, что бразилец уже купил четыре банки тунца, четыре йогурта, шампунь, дезодорант и несколько энергетических напитков. При этом бывший футболист «Барселоны» отказался от покупки дополнительной одежды.

У Алвеса есть возможность попросить в камеру телевизор, однако бразилец пока отказался от такой опции. Если верить испанской прессе, то футболист не хочет видеть никаких внешних новостей о своём деле. Некоторые заключённые опасаются, что присутствие столь известной личности отразится на графике их свиданий с родственниками. Руководство тюрьмы готово наказывать сотрудников за утечку информации о жизни Алвеса в тюрьме. Сейчас журналисты собирают данные на основе бесед с людьми, недавно вышедшими из тюрьмы, где сейчас находится Алвес. Помимо этого, СМИ разговаривают с родственниками заключённых. По их словам, к бразильцу такое же отношение, как и ко всем, то есть нет никаких льгот.

Дани Алвес бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» «Футболист остался вне тюрьмы. Дани Алвес, который попал сюда, просто ещё один человек. Готов к любому развитию событий. Я ушёл из дома, когда мне было 15 лет, и преодолел очень сложные ситуации в жизни. Теперь пришло время ещё одной из них. Я ничего не боюсь».

Какое наказание грозит Алвесу

Если вину бразильца докажут, то ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы. Изначально бразилец отрицал какую-либо связь с девушкой из ночного клуба и в итоге три раза менял показания. Позднее он заявил, что всё произошло по взаимному согласию. Алвес не хотел раскрывать такие детали, поскольку боялся, что жена узнает об измене. Та изначально всячески защищала мужа, однако после известия об измене удалила все совместные снимки из социальных сетей.

Адвокаты футболиста сохраняют оптимизм. Они намерены подать апелляцию на решение о заключении Алвеса в тюрьму. По мнению юристов, бразильца могут отпустить в течение месяца. Предполагается, что у суда будет 30 дней, чтобы изучить доводы защиты, запросить аргументы обвинения и принять решение.

По информации El Mundo, у адвокатов Алвеса могут быть доказательства, что отношения с девушкой были по обоюдному согласию. Если юристы футболиста добьются своего, то бразилец окажется на свободе, пока будет идти дальнейшее судебное разбирательство. Сам Алвес готов на любые меры контроля, включая высокую сумму залога, ношение электронного браслета и ежедневное посещение правоохранительных органов.