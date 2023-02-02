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В «Аль-Насре» довольны адаптацией Роналду. Он оказывает положительное влияние на команду

В «Аль-Насре» довольны адаптацией Роналду. Он оказывает положительное влияние на команду
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Саудовский «Аль-Наср» доволен адаптацией в команде португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

Отмечается, что ни у кого в клубе нет претензий к 37-летнему футболисту. Роналду хорошо вливается в команду, профессионально относится к делу и оказывает положительное влияние в раздевалке.

Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В двух официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).

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Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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