В «Аль-Насре» довольны адаптацией Роналду. Он оказывает положительное влияние на команду

Саудовский «Аль-Наср» доволен адаптацией в команде португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.



Отмечается, что ни у кого в клубе нет претензий к 37-летнему футболисту. Роналду хорошо вливается в команду, профессионально относится к делу и оказывает положительное влияние в раздевалке.



Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В двух официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: