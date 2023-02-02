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Сергей Кирьяков: правила с объяснением судейских решений давно напрашиваются в РПЛ

Сергей Кирьяков: правила с объяснением судейских решений давно напрашиваются в РПЛ
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по поводу судейских нововведений на клубном чемпионате мира и Зимнем кубке РПЛ. Напомним, арбитров обязали объяснять свои решения, принятые после просмотра VAR, в микрофон. Звук будет транслироваться на весь стадион и попадать в телевизионную трансляцию. По мнению Кирьякова, такая практика может пригодиться и в РПЛ.

«Чтобы ошибки не влияли на результат, нужно попробовать такой формат в тестовом режиме. На международной арене вводится правило, что судья должен объяснять то или иное решение – это тоже новая для футбола ситуация. Как всё будет выглядеть в динамике — для этого и тестируют. Давно напрашивались моменты с судьями, особенно в нашем чемпионате.

Посмотрим, как будет выглядеть. Может, возьмём это правило и для нас, чтобы судьи отчитывались за то или иное решение. Ничего плохого не вижу. Все такие проекты будут тестироваться. Какие-то выводы можно будет делать: нужно это футболу или нет», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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